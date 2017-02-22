Прибыль «Газпром нефти» в 2016 году выросла на 82,5%

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО за 2016 г. составила 200 млрд руб., рост к 2015 г. - 82,5%, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль в IV квартале 2016 г. составила 53 млрд руб.

Скорректированная EBITDA выросла в 2016 г. на 12,7% к 2015 г., до 456 млрд руб. В IV квартале показатель скорректированная EBITDA вырос на 8,2% по сравнению с III кварталом, составив 131 млрд руб.

Объем добычи углеводородов в 2016 г. увеличился до 86,2 млн т н. э., рост - 8,2%.

Увеличение добычи обеспечено продолжающимся ростом добычи на Новопортовском и Приразломном месторождениях, на месторождениях Северэнергии (Арктикгаз), вводом в промышленную разработку Восточно-Мессояхского месторождения, консолидацией 50% объемов добычи ЗАО «Нортгаз», а также повышением эффективности полезного использования добываемого газа на месторождениях в ХМАО и Оренбургской области.

Общий объем переработки на НПЗ «Газпром нефти» и перерабатывающих активах совместных предприятий по итогам года составил 41,89 млн т сырья. Переработанный объем был оптимален в условиях сложившегося уровня спроса и ценовой конъюнктуры на нефть и нефтепродукты. При этом компания на 1,5% по сравнению с 2015 г. - до 25,8 млн т - увеличила объемы производства светлых нефтепродуктов, нарастив долю выхода светлых нефтепродуктов, одного из ключевых показателей эффективности нефтепереработки, на 2,6 п. п. до 64,4%. Несмотря на отрицательные тенденции рынка нефтепродуктов «Газпром нефть» на 2,9% увеличила объемы розничных продаж, реализовав в 2016 г. через сеть АЗС 10,45 млн т нефтепродуктов.