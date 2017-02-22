«Гражданские самолеты Сухого» сменили президента

С 22 февраля вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Владислав Масалов возглавил «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в структуру ОАК), говорится в сообщении корпорации. «На этом посту он сменил Камиля Рафитовича Гайнутдинова, который займет должность вице-президента АО "ГСС" по послепродажному обслуживанию», - говорится в сообщении.

Кадровые перестановки ГСС объясняет принятым в декабре 2016 г. решением ОАК о трансформации корпоративной структуры с формированием четырех дивизионов: гражданской, военной, транспортной и специальной авиационной техники. В гражданский дивизион переходят гражданские программы ОАК – SSJ100, МС-21, Ил-114, ШФДМС. В первую очередь предполагается сосредоточиться на блоке продаж и послепродажного обслуживания.

Гайнутдинов был назначен на пост главы ГСС в сентябре 2016 г. На этой должности он сменил Илью Тарасенко, перешедшего в РСК «МиГ». Масалов давно работает топ-менеджером в авиапроме. С 2010 по 2015 г. возглавлял Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», ранее, с 2009 г., был заместителем генерального директора по финансам и экономике НПО «Сатурн». До этого работал на руководящих должностях в ряде финансово-промышленных компаний и банковских структурах.