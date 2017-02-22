Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в 2016 году снизилась в 2,4 раза

Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ по итогам 2016 г. снизилась в 2,4 раза по сравнению с 2015 г. и составила 99,24 млрд руб., следует из годового отчета компании.

Выручка увеличилась на 2,6% до 3,93 трлн руб.

Валовая прибыль по итогам 2016 г. снизилась на 12,1% до 1,056 трлн руб., доналоговая прибыль - в 3,4 раза до 34,481 млрд руб.

Себестоимость продаж компании за отчетный период выросла почти на 9% и составила 2,827 трлн руб.

Чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2016 г. по МСФО снизилась на 49% по сравнению с 2015 г. на фоне негативной конъюнктуры и составила 181 млрд руб. При этом чистая прибыль «Роснефти» в IV квартале 2016 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в два раза до 52 млрд руб.