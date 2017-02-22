Чистая прибыль «Роснефти» упала вдвое

Чистая прибыль «Роснефть» в 2016 г. снизилась на 54,1% до $2,8 млрд (или 181 млрд руб.) по сравнению с 2015 г., сообщила компания в пресс-релизе к отчету по МСФО. По итогам IV квартала прибыль увеличилась вдвое до 52 млрд руб., что «в значительной степени обусловлено ростом операционной прибыли»

Чистая прибыль является базой для расчета дивидендных выплат. Компания сообщает, что в течение этого года может выплатить дивиденды не только за 2016 г., но и промежуточные дивиденды за 2017 г.

Выручка «Роснефти» упала на 3,1% до 4,98 трлн руб ($77,2 млрд). В IV квартале она выросла на 21,4% до 1,485 трлн руб. ($24,1 млрд) на фоне роста цен на нефть на 7% в рублевом выражении. «Положительный эффект на рост выручки оказали эффективное распределение товарных потоков и консолидация «Башнефти», - пояснила компания.

За 2016 г. EBITDA составила 1,278 трлн руб. ($19,3 млрд), увеличившись на 2,7% по сравнению со значением 2015 г. Без учета эффекта от консолидации «Башнефти» показатель EBITDA сохранился на уровне прошлого года (+0,3%) несмотря на существенное негативное влияние внешних факторов: снижение рублевых цен на нефть – 30 млрд руб., эффект дополнительной фискальной нагрузки, связанный, в основном, с налоговым маневром – 165 млрд руб., указывает «Роснефть».

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2016 г. почти не изменилось и составило 1,5 в долларовом выражении (с учетом консолидации «Башнефти»). Свободный денежный поток снизился на 59,4% до 302 млрд руб. Компания подчеркивает, что он является положительным уже в течение 19 кварталов подряд.

Капитальные затраты выросли на 19,2% до 709 млрд руб. (или $10,7 млрд), что связано с развитием новых проектов и увеличением объема работ по обустройству месторождений. «Сезонность программы капитальных вложений "Роснефти" учитывает тренд на повышение инвестиционной активности, что привело к естественному росту капитальных затрат в IV квартале на 40,1% по отношению к предыдущему кварталу», - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

В отчете также компания сообщила, что купила у ВР долю в немецких НПЗ Ruhr Oel GmbH за $1,5 млрд. «Сделка позволит усилить позиции компании на одном из наиболее перспективных рынков нефтепродуктов Европы. Компания становится третьим по величине нефтепереработчиком на рынке в Германии и приступает к развитию собственного бизнеса в стране», - комментирует «Роснефть».

В январе 2017 г. «Роснефть» продала 12% в итальянском перерабатывающем комплексе Saras за 175 млн евро.