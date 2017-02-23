Бизнесмен Фирташ снова задержан в Вене по делу об экстрадиции в США

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, освобожденный сегодня под залог австрийским судом по делу об экстрадиции в Испанию, тут же был задержан в Вене по делу об экстрадиции в США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. В пятницу, 24 февраля, суд рассмотрит вопрос об аресте Фирташа.

В четверг, 23 февраля, земельный суд Вены принял решение освободить бизнесмена без внесения дополнительного залога.

«Суд отказал прокуратуре Вены в аресте Фирташа, поскольку отсутствует риск неявки Фирташа по требованию суда. Суд обязал Фирташа регулярно посещать суд через определенные промежутки времени», – сказал адвокат бизнесмена.

«Дмитрию Фирташу запрещено покидать территорию Австрии, он сдал суду свой загранпаспорт», – добавил защитник.

В Испании Фирташ подозревается в связях с оргпреступностью и отмывании 10 млн евро. В США бизнесмену предъявлены обвинения в даче взятки. Его задержали в Вене в марте 2014 г., но выпустили под рекордный залог в 125 млн евро. Фирташ отрицает все обвинения в свой адрес.