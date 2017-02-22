Защита Фирташа обжалует решение о его экстрадиции в США

Адвокаты украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа намерены обратиться в Верховный суд Австрии и Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решение Высшего земельного суда Вены об экстрадиции бизнесмена в США. «Сегодняшнее решение Высшего земельного суда Вены об отмене решения первой инстанции стало неожиданным. Мы примем все необходимые меры и будем бороться с этим решением как в вышестоящем суде в Австрии, так и в Европе в Европейском суде по правам человека», - приводит ТАСС заявление адвоката Фирташа, экс-министра юстиции Австрии Дитера Бемдорфера.

Бизнесмен был задержан после судебного слушания об экстрадиции «на основании европейского ордера на арест испанской стороны», уточнил адвокат. Он отказался комментировать совпадение ареста с решением суда. Ближайшие 48 часов он должен провести в следственном изоляторе для последующего допроса, уточнили следователи. Ранее сообщалось, что Испания выдала ордер на арест Фирташа по подозрению в отмывании денег. Испанские СМИ указывают, что Фирташ подозревается в связях с оргпреступностью и отмывании 10 млн евро в Испании.

В США Фирташ обвиняется в даче взятки в Индии для получения лицензии на разработку месторождения титановых руд. Его задержали в Вене в марте 2014 г., но выпустили под рекордный залог в 125 млн евро.

Адвокат подчеркнул, что Фирташ категорически отрицает все обвинения в свой адрес и настаивает, что его преследование со стороны США носит политический характер.