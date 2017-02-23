ВТО признала незаконным запрет России на импорт свинины из ЕС

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию России на решение, в соответствии с которым введенный в 2014 г. запрет на импорт свинины из ЕС был признан незаконным.

Таким образом, ВТО подтвердила, что запрет на импорт Россией живых свиней, свинины и других продуктов свиноводства из ЕС «является незаконным в соответствии с международными правилами торговли».

Запрет был введен Россией в январе 2014 г. из-за вспышки африканской чумы свиней в районах Евросоюза, расположенных вблизи границы с Белоруссией.

В августе 2016 г. арбитры ВТО признали, что отказ России от импорта некоторых продуктов ЕС не соответствует международным стандартам и нарушает правила соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер.

В Брюсселе призвали Россию «отменить свои неоправданные меры и позволить компаниям ЕС возобновить нормальный бизнес со своими российскими партнерами».