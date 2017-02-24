Минэкономразвития прокомментировало решение ВТО по спору об импорте свинины

В Министерстве экономического развития России считают, что «результаты апелляционного рассмотрения оставляют двоякое впечатление». В четверг, 23 февраля, апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил жалобу России и признал незаконным запрет Москвы на импорт свиноводческой продукции из Евросоюза.

«По сути, апелляционный орган принял более общее решение, заключающееся в том, что Российская Федерация не только может, но и обязана в одностороннем порядке вносить изменения в двусторонние ветеринарные сертификаты, ранее согласованные и с другими членами ВТО», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

В ведомстве отметили, что «это весьма неожиданный и очевидно позитивный сигнал – подтверждение приоритета базовых обязательств по соглашению ВТО о санитарных и фитосанитарных мерах над специфическими обязательствами в протоколе о присоединении России к Всемирной торговой организации».

«Решение Апелляционного органа не приведет к ослаблению уровня защиты от АЧС при импорте, применение которой продолжится с учетом международных стандартов и практик. Это решение не приведет к возобновлению ввоза в Россию свинины из ЕС, запрещенного в рамках пакета ответных мер на “санкции” ЕС», – заключили в ведомстве.