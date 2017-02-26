Летевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Цюриха из-за возгорания в двигателе

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», вылетевший в воскресенье, 26 февраля, из швейцарского города Цюрих и направлявшийся в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за возгорания в одном из двигателей. Об этом сообщает местный портал 20 Minuten.

Лайнер Airbus A321 поднялся в воздух примерно в 13.40 по местному времени (15.40 мск). По словам очевидца, в момент взлета был слышен треск, а из левого двигателя начал идти дым. По данным издания 20 Minuten, самолет сделал несколько кругов в районе Боденского озера и города Констанц.

В аэропорту Цюриха местному изданию Blick также сообщили, что приблизительно в 15.40 по местному времени самолет «без каких-либо проблем» совершил посадку.

Всех пассажиров отправят в Москву вечерним рейсом, информирует «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Аэрофлота».