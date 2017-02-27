«Транснефть» назначила Каланду членом правления вместо Баркова

«Транснефть» прекратила полномочия члена правления Михаила Баркова, назначила членом правления вице-президента Ларису Каланду, говорится в сообщении «Транснефти».

Барков с начала 2017 г. является советником президента компании.

В конце 2016 г. бывший вице-президент «Роснефти» Каланда была назначена вице-президентом «Транснефти», она курирует вопросы правового обеспечения деятельности и взаимодействия с госорганами «Транснефти». До назначения Каланды эти вопросы были в ведении Баркова.