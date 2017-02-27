Вице-премьер Трутнев подтвердил выдвижение сына Сергея Иванова в президенты «Алросы»

Президент «Алросы» Андрей Жарков уже написал заявление об увольнении, заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «На ближайшем заседании совета будет принято решение», – цитирует его ТАСС. Он добавил, что заседание проведет министр финансов Антон Силуанов и оно состоится «в ближайшее время».

Комментировать сообщения СМИ о том, что возглавить «Алросу» может Сергей Иванов, вице-президент Сбербанка, сын бывшего руководителя администрации президента, Трутнев не стал. Кандидатура нового президента алмазодобывающей компании уже согласована, добавил он (цитата «Интерфакса»). Позднее он все же подтвердил, что это Сергей Иванов из Сбербанка.

Жарков руководил «Алросой» с апреля 2015 г. Контракт с Жарковым был заключен на три года, до апреля 2018 г., подтверждали источники «Ведомостей». У него возникли разногласия с чиновниками правительства на пути развития компании, говорили ранее источники «Интерфакса». На заседании наблюдательного совета 30 ноября из повестки единогласно были исключены вопросы, касающиеся дальнейшего развития компании и плана антикризисных действий. 26 декабря Жарков единственный из директоров проголосовал против утверждения бюджета «Алросы» на 2017 г., хотя и номинирован в набсовет Росимуществом. Президент «Алросы» посчитал снижение некоторых статей расходов «сильным и неоправданным», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании.