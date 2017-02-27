«Лукойл» после снятия санкций постоянно участвует в покупке иранской нефти

«Лукойл» после снятия санкций постоянно участвует в покупке иранской нефти, нефтепродуктов и конденсата, а также поставляет на территорию Ирана нефтепродукты, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

По его словам, «дочка» «Лукойла» Litasco заключила долгосрочный контракт по поставкам нефти.

«Мы сейчас обсуждаем каспийские проекты – наш астраханский терминал готов к отгрузке, но, к сожалению, пока мы не можем согласовать формулу обмена нефтепродуктов на Каспии на поставку нефти на Персидский залив», – сказал Алекперов.

Ранее руководитель Минэнерго Александр Новак сообщал, что Россия рассчитывает в ближайшие недели выйти на окончательные договоренности по покупке иранской нефти. По словам Новака, федеральное государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение "Промсырьеимпорт" Министерства энергетики планирует покупать иранскую нефть от России.