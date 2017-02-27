Дворкович назвал сумму долга Белоруссии перед Россией за поставки газа

Сумма долга Белоруссии перед Россией за поставки газа на данный момент составляет порядка $600 млн. Об этом в понедельник, 27 февраля, в интервью телеканалу РБК в рамках инвестиционного форума в Сочи сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Значительная часть этих денег в силу нашей налоговой системы, в силу того, что "Газпром" контролируется государством, должна пойти в бюджет в виде налога на прибыль или дивидендов "Газпрома", - сказал он.

«Это потери бюджета прямые, это потери акционеров "Газпрома". Мы не можем на это не обращать внимания, поэтому частично компенсируем это за счет недопоставок нефти», - добавил Дворкович.

Ранее он говорил, что сумма долга Белоруссии за поставки российского газа по состоянию на 28 января достигла порядка $550 млн.