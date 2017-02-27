Дворкович констатировал наличие разногласий с Минском по газовому вопросу

У России и Белоруссии сохраняются разногласия по газовому вопросу, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Российского инвестфорума в Сочи. Как передает ТАСС, чиновника спросили, изучило ли руководство обеих стран подготовленный текст протокола по нефтегазовому вопросу.

По словам вице-премьера, переговоры с Минском продолжаются. «Белоруссия давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его», – добавил он.

На 28 января Дворкович оценивал долг Белоруссии за полученный российский газ с начала 2016 г. примерно в $550 млн.

24 февраля министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявил, что решение по российскому газу уже принято и будет согласовываться на политическом уровне. «Чтобы к 1 июля 2019 г. создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 г. – общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся. Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые будут приниматься на высшем уровне», – говорил он, цитата по «БелТА».

С начала 2016 г. Минск настаивает на снижении цен на российский газ из-за падения котировок нефти. В одностороннем порядке белорусская сторона стала платить за поставки газа по своим, сниженным ценам, Москва рассматривает ситуацию как образование задолженности у Минска и уже в связи с этим сократила поставки беспошлинной нефти в Белоруссию.