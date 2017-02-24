Минэнерго Белоруссии сообщило о принятии решения по российскому газу

Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявил, что решение по российскому газу уже принято и будет согласовываться на политическом уровне.

«Чтобы к 1 июля 2019 г. создать общий рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 г. – общий рынок газа, мы должны максимально сблизить цены на газ, чем мы сегодня и занимаемся. Все, что сделано в этой части, доведено до общественности вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко и вице-премьером России Аркадием Дворковичем. Все дальнейшие шаги зависят от политических решений, которые будут приниматься на высшем уровне», – цитирует министра агентство «БелТА».

Ранее Семашко сообщал, что Минск и Москва подготовили проект протокола по нефтегазовым вопросам, который рассматривается российским руководством.