Белоруссия с 1 марта вслед за Россией повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с 1 марта 2017 г. повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба правительства.

Согласно постановлению совета министров Белоруссии от 25 февраля, ставка экспортной пошлины на нефть возрастет с $89,5 до $91 за 1 т.

Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $49,2 до $50 за 1 т, на товарные бензины - с $26,8 до $27,3 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $27,3 за 1 т (была $26,8). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Белоруссия с 2010 г. полностью унифицировала с Россией ставки экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме того, республика в соответствии с межправсоглашением, которое регулирует механизм распределения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, перечисляет в бюджет России весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты, полученные из российской нефти.