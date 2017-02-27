Дворкович: досрочное прекращение контракта гендиректора «Почты России» не обсуждалось

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в правительстве не обсуждались планы досрочного прекращения контракта гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. «У Дмитрия Страшнова контракт до конца июня текущего года, и мы не обсуждали планов по преждевременному прекращению контракта», — сказал он телеканалу РБК на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Дворкович не исключил, что контракт Страшнова может быть продлен. Он отметил, что рассматривается как такой вариант, так и вариант замены. Некоторые из списка кандидатов на место Страшнова упоминались в СМИ, добавил Дворкович.