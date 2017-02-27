Минтранс предложил включить сезонный фактор в тарифный коридор РЖД

Тарифный коридор ОАО «Российские железные дороги» мог бы включать сезонный фактор с целью переориентации грузов на водный транспорт в сезон навигации, заявил министр транспорта Максим Соколов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Может быть, здесь нужно дать соответствующие дополнительные права или полномочия "Российским железным дорогам", хотя они есть по тарифному коридору, но чтобы тарифный коридор в том числе учитывал специфику нашей страны и возможность использования внутренних водных путей в летний период», - сказал он.

Министр подчеркнул, что для переориентации грузопотоков на реку нужны «взаимосвязанные решения конкурирующих транспортных систем». Он привел в пример тариф в системе взимания платы с большегрузов «Платон», который с 15 апреля вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 руб./км.

Ранее Минтранс заявлял о целесообразности сезонного изменения железнодорожных тарифов и тарифов в системе «Платон» для перехода грузов на реку во время навигации.