РЖД размещают 7-летние евробонды в долларах, ориентир доходности около 4,625% – СМИ

ОАО «РЖД» размещает семилетние еврооблигации в долларах, ориентируя инвесторов на доходность около 4,625%, сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и его источник в банковских кругах. По его словам, компания провела в Лондоне 20-21 февраля road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan и «ВТБ капитал». Книга заявок на семилетние еврооблигации РЖД в долларах превышает $1,5 млрд, добавляет «Прайм».

РЖД также рассматривают размещение среднесрочных евробондов в рублях после долларового выпуска. Организаторами рублевого выпуска могут выступить Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ капитал».

В январе президент компании Олег Белозеров говорил, что в 2017 г. РЖД не планируют отказываться от размещения евробондов и будут использовать этот инструмент при наличии предпосылок. По его словам, в случае размещения евробондов средства от них могут быть направлены, в том числе, на выкуп уже имеющихся выпусков.