Иванов: приватизация РЖД не планируется, «это просто болтовня»

Приватизация доли в РЖД не планируется, заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Это [приватизация РЖД] не обсуждается – это просто болтовня», – сказал Иванов.

По его словам, «правительство решило, что оно не видит ни экономического, ни любого другого смысла в продаже даже небольшой доли [РЖД]». «Нет экономического смысла. Финансового смысла нет, вот и все. А на нет и суда нет», – заключил Иванов.

Президент РЖД Олег Белозеров в декабре говорил, что компания, скорее всего, не будет приватизирована в 2017 г. По его словам, еще не ясен прейскурант и механизмы инвестирования государства в РЖД.