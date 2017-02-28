Продажи Danone в России выросли в денежном выражении в 2016 году, но в натуральном – упали

Группа Danone в России в 2016 г. увеличила продажи на 4-5% до более чем 100 млрд руб., сообщил гендиректор «Danone Россия» Бернар Дюкро. Эти показатели соответствуют темпам роста в 2015 г.

В натуральном выражении продажи упали на 8-9%.

«У нас есть снижение в натуральных показателях, это объясняется тем, что мы сознательно уходим из низкомаржинального сегмента, где не хотим конкурировать с местными производителями, - пояснил Дюкро. - Повышение в выручке идет за счет того, что мы идем в высокомаржинальный сегмент, более грамотно управляем портфелем брендов».

Он не стал называть более точные показатели, отметив лишь, что Россия в пятерке лидеров продаж Danone в мире.

Дюкро также сообщил, что за последние пять лет Danone инвестировал $700 млн в модернизацию и расширение производства в России, улучшение экологической безопасности и повышение качества продукции. Эта работа была проведена на предприятиях компании в Санкт-Петербурге, Чехове, Липецке, Ялуторовске, Лабинске и в Кемерово. В частности, в 2016 г. на программу поддержки поставщиков молока было направлено около 1 млрд руб.

Всего к 2017 г. инвестиции компании в России превысили $2 млрд.

Пресс-конференция была приурочена к 25-летию работы французской компании в России.