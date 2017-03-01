Трамп: Новые трубопроводы будут строиться из американской стали

Президент США Дональд Трамп в своем первом обращении к Конгрессу сообщил, что он выпустил директиву, в соответствии с которой новые трубопроводы, в частности Keystone и Dakota, будут строиться из американской стали.

Восстановление инфраструктуры он определил в качестве одного из главных приоритетов, наряду с созданием новых рабочих мест и дерегулированием экономики. Трамп повторил свой тезис о том, что одно новое правило должно отменять два предыдущих.