Трамп попросил у Конгресса $1 трлн на обновление инфраструктуры

Президент США Дональд Трамп в своем первом обращении к конгрессменам в качестве главы государства, призвал законодателей одобрить инициативу об инвестировании в американскую инфраструктуру $1 трлн, передает The Washington Post. Эти средства, как государственные, так и частные, он призвал вкладывать в строительство дорог, аэропортов и нефтепроводов. Президент подчеркнул, что Америка потратила «почти $6 трлн на Ближний Восток, тогда как ее собственная инфраструктура оставляет делать лучшего. «С этими деньгами мы могли бы дважды восстановить нашу страну», - заключил Трамп.

В основе экономической политики Трампа заложены два принципа: «покупать американское» и «нанимать американцев». Он заявил, что скоро представит новые иммиграционные инициативы, направленные на сдерживание «низкоквалифицированных» мигрантов. Это должно способствовать повышению зарплат для американских рабочих, которые в результате были бы «войти в средний класс и сделать это быстро». Сейчас же 43 млн американцев, по словам Трампа, принимают участие в программе продовольственной помощи.

Также Трамп анонсировал подготовку налоговой реформы, в результате которой у среднего класса могут появиться новые льготы.