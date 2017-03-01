Евтушенков допустил выход "Детского мира" на рынки Индии и Армении

«Детский мир» может выйти на рынки Индии и Армении, заявил «России 24» Владимир Евтушенков, основной акционер АФК «Система», в которую входит ритейлер. «Мы открываем сети в Казахстане, рассматриваем и другие страны, примериваемся к рынку Индии, изучаем, как идет там интернет-торговля»,- цитирует его «Интерфакс». «Смотрим на Армению, смотрим возможности покупки уже сетей детских товаров в каких-то других странах», - продолжил он.

Евтушенков подчеркнул, что говорить о планах ритейлера он не хочет, «потому что компания уже публичная» и впредь будет объявляться о твердо принятых решениях.

«Детский мир» в середине января официально заявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену размещения в диапазоне 85-105 руб. за бумагу. В среду, 8 февраля, ритейлер сообщил, что в рамках IPO размещает акции по 85 руб. за бумагу. Общий объем предложения составил приблизительно 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 18,4 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения. На момент начала размещения рыночная капитализация компании оценивалась в ее собственном сообщении примерно в 62,8 млрд руб.