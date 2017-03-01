Годовая прибыль «Черкизово» упала в три раза

В 2016 г. чистая прибыль группы «Черкизово» по МСФО сократилась в годовом измерении больше чем в три раза, до 1,9 млрд руб. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет производителя мяса и мясных продуктов. Годовая выручка компании выросла до 82,4 млрд руб. против 77 млрд руб. годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA упал на 19% и составил 10,3 млрд руб.

В 2015 г. чистая прибыль «Черкизово» снизилась в годовом измерении на 60% до 6 млрд руб. Снижение прибыли компания тогда объясняла низкими ценами на ее продукцию, падением потребительского спроса и привязкой стоимости кормов и ветпрепаратов к валюте.

«Черкизово» входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в России производителем комбикормов. Основатель группы Игорь Бабаев и его семья контролируют 65% акционерного капитала компании, 35% находится в свободном обращении.