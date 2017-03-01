Апелляционный суд рассматривает жалобу на решение по иску «Роснефти» к РБК

Началось заседание Девятого арбитражного апелляционного суда, который рассматривает жалобу на решение арбитража по иску «Роснефти» к РБК. Заседание началось с опозданием на 20 минут (оно было назначено на 14.00 мск) из-за переноса в другой зал, сообщило РБК. Дело слушает судья Евгений Расторгуев.

В ходе заседания представитель «Роснефти» попросил взыскать с ответчиков изначальную сумму - 3,18 млрд руб. вместо уменьшенной судом (390 000 руб.). Он обосновал это тем, что РБК - крупный медиахолдинг, в аудиторию которого входят потенциальные инвесторы, и «для такой крупной компании это слишком маленькая компенсация».

Представитель РБК Евгений Резник сказал в суде, что никаких оснований для присуждения компенсации «Роснефти» нет, и попросил арбитраж полностью отказать «Роснефти» в заявленных в иске требованиях.

Поводом для судебного разбирательства между РБК и «Роснефтью» стала статья «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP» (Игорь Сечин — главный исполнительный директор «Роснефти»), которая вышла в апреле 2016 г. Ответчиками по иску помимо РБК стали авторы статьи Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло.

В материале со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что условием приватизации «Роснефти» стало требование к покупателю не заключать акционерного соглашения с BP, владеющей 19,75% компании.

«Роснефть» требовала от РБК рекордные 3,18 млрд руб. в качестве компенсации ущерба деловой репутации за публикацию недостоверных сведений. Судья 12 декабря решил, что публикация РБК нанесла ущерб репутации «Роснефти», но снизил сумму ущерба до 390 000 руб. «исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Решение суда не вступило в силу, поскольку обе стороны в течение месяца подали апелляции. РБК будет добиваться отмены решения, считая, что порочащий характер материала не доказан. «Роснефть» посчитала недостаточной сумму компенсации.