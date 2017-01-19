«Роснефть» обжаловала решение суда по иску к РБК

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу «Роснефти» на решение о частичном удовлетворении иска о защите деловой репутации компании к холдингу и журналистам РБК. Об этом говорится в материалах суда.

Согласно материалам, жалоба зарегистрирована, о дате ее рассмотрения пока не сообщается.

Ранее об обжаловании решения суда заявил и холдинг РБК.

Арбитражный суд Москвы 12 декабря взыскал солидарно с учредителя газеты РБК ООО «Бизнеспресс» и трех журналистов издания 390 000 руб. по иску «Роснефти», отказав в удовлетворении требований к ЗАО «РБК-ТВ» и телеведущему Кириллу Бочкареву, в передаче которого обсуждалась спорная статья. Суд частично удовлетворил требования нефтяной компании, просившей взыскать с РБК 3,179 млрд руб.