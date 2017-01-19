РБК обжаловала решение суда по иску «Роснефти»

Группа компаний РБК обжаловала решение Арбитражного суда Москвы, взыскавшего в пользу «Роснефти» 390 000 руб. по иску о защите деловой репутации.

РБК будет добиваться отмены решения суда первой инстанции, так как считает недоказанным порочащий характер материала «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от ВР», а репутационный вред - отсутствующим, говорится в сообщении медиахолдинга.

В РБК считают, что «для выяснения обстоятельств, связанных с опубликованной в статье информацией», суд должен «запросить сведения, полученные в ходе сделки по приватизации акций «Роснефти», у правительства России, банка Intesa и компании BP».

«Мы изучили действия нашей редакции в ходе подготовки этого материала и располагаем подтверждением, что в нем изложены только факты. Мы хотим понять, как изменится ситуация, если экспертные оценки и сведения, полученные в ходе сделки, будут учтены апелляционным судом», - пояснил гендиректора группы компаний РБК Николай Молибог.

Арбитражный суд Москвы 12 декабря взыскал солидарно с учредителя газеты РБК ООО «Бизнеспресс» и трех журналистов издания 390 000 руб. по иску «Роснефти», отказав в удовлетворении требований к ЗАО «РБК-ТВ» и телеведущему Кириллу Бочкареву, в передаче которого обсуждалась спорная статья. Суд частично удовлетворил требования нефтяной компании, просившей взыскать с РБК 3,179 млрд руб.