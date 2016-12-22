Суд объяснил, почему снизил компенсацию «Роснефти» в 8000 раз

Причина – в деталях заключения об ущербе в 3,18 млрд рублей от публикации РБК

Судья Арбитражного суда Москвы Убуша Болдунов при вынесении решения по иску «Роснефти» против РБК отказался принимать как доказательство заключение аудиторской компании «Центр профессиональной оценки» (ЦПО), нанятой истцом. Это следует из мотивировочной части решения суда, опубликованного на его официальном сайте.

Именно опираясь на расчеты ЦПО, компания «Роснефть» требовала от РБК 3,18 млрд руб. в качестве компенсации ущерба деловой репутации за публикацию якобы недостоверных сведений о деталях приватизации этого нефтяного гиганта. Болдунов 12 декабря решил, что публикация РБК нанесла ущерб репутации «Роснефти», но снизил сумму ущерба до 390 000 руб.

«Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до общего размера 390 000 руб. в пользу истца (по 30 000 руб. с каждого автора спорной публикации и 300 000 руб. - с учредителя СМИ)», - указывается в решении суда.

Поводом для иска «Роснефти» стала статья РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» (Игорь Сечин – главный исполнительный директор «Роснефти».) Ответчиками по иску помимо РБК стали авторы статьи Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло.

Спорная статья была опубликована в газете РБК в апреле 2016 г., на ее основе также вышла передача на канале РБК. Авторы со ссылкой на анонимные источники утверждали: условием приватизации стало требование, чтобы покупатель не заключал акционерного соглашения с BP, владеющей 19,75% «Роснефти».

Запрошенная истцом сумма компенсации в 3,18 млрд руб. стала рекордом в российской практике. Эта сумма была рассчитана как последствия риска потери основного контрагента «Роснефти» – BP. Как объяснял в своем заключении «Центр профессиональной оценки», из-за публикации РБК у «Роснефти» выросли риски потенциальной будущей потери контрактов с BP и стоимость гудвила (деловой репутации) снизилась на 3,179 млрд руб., или на 0,5%. При этом аудиторы не делали выводов, что вред был нанесен, в их отзыве есть лишь оценка возможного ущерба.

Но, как пишет судья, заключение ЦПО не содержит сведений о лице, подготовившем заключение, его квалификации, образовании и стаже работы, поэтому заключение не может быть использовано в качестве доказательства.

В мотивировочной части решения судья пишет, что РБК не предоставил суду достаточных и достоверных доказательств в подтверждение опубликованных сведений. При этом статья содержит утверждения о нарушении Сечиным законов и устава самой «Роснефти». Исходя из общего контекста статьи, усматривается, что Сечин вопреки интересам государства и инвесторов пытался повлиять на результаты приватизации и намеренно вытеснял иностранных инвесторов из потенциальных кандидатов на приобретение приватизируемого пакета, указал судья.

Помимо компенсации суд также обязал РБК в течение 10 дней после вступления решения суда в силу удалить с сайта спорную статью и опубликовать опровержение.

На суде представитель «Роснефти» Денис Рогов заявил, что репутация компании пострадала сразу после публикации. Сумма компенсации должна быть высокой, чтобы исключить дальнейшие нарушения, иначе даже после проигрыша ответчики продолжают публиковать информацию, порочащую репутацию, настаивал Рогов в суде. Представитель Максима Товкайло Денис Товкайло категорически возражал: «Предлагается по надуманному предлогу уничтожить большое СМИ и разорить журналистов. Очевидная цель иска – сделать так, чтобы журналисты никогда больше не писали о Сечине».

Вердикт вступает в силу спустя месяц после его вынесения, если стороны не подают апелляцию. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявлял, что компания собирается обжаловать решение суда, поскольку считает недостаточным размер компенсации, назначенной им. Представитель РБК также говорил, что медиахолдинг намерен подать апелляцию на решение инстанции, так как уверен в достоверности публикации. Однако пока ни РБК, ни «Роснефть» этого не сделали.