«Газпром» в январе – феврале увеличил экспорт газа в Европу на 21%

«Газпром» с начала года экспортировал в дальнее зарубежье 35,4 млрд куб. м газа, на 21% больше, чем за январь - февраль 2016 г., говорится в сообщении компании.

В абсолютном выражении рост составил 6,1 млрд куб. м, что сопоставимо с годовым объемом поставок в Австрию, отмечается в информации.

За два месяца 2017 г. импорт российского газа в Германию вырос на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., во Францию - на 38,2%, Словакию - на 11,5%, Грецию - на 20,6%.

«Наши европейские потребители стабильно наращивают импорт, а запасы газа в украинских ПХГ тают на глазах. По оперативным данным НАК "Нафтогаз Украины", сейчас в них 8,3 млрд куб. м, то есть на 17,4%, или на 1,76 млрд куб. м, меньше, чем годом ранее. При этом, по мнению ряда экспертов, реально активного газа в ПХГ Украины - около 800 млн куб. м, а впереди еще больше месяца отопительного сезона. Это значит, что риски надежности транзита российского газа для европейских потребителей через территорию Украины сохраняются. И такая ситуация, безусловно, вызывает опасения», - приводятся в сообщении слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.