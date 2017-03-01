«Нафтогаз» направил запрос на присоединение к иску PGNiG против решения по OPAL

НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Европейский суд с запросом о присоединении к делу по иску польской PGNiG, которая обжаловала решение Европейской комиссии от 28 октября 2016 г., позволяющее «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Nord Stream.

Как говорится в сообщении НАК, в соответствии с уставом Европейского суда юридическое лицо может присоединиться к делу, если оно сможет доказать заинтересованность в его исходе.

«Нафтогаз» направил свой запрос, ссылаясь на предыдущую практику суда, а также указав потенциальные негативные последствия решения Еврокомиссии для компании, среди которых уменьшение объемов транзита природного газа по территории Украины, угроза безопасности поставок природного газа на Украину из-за прекращения газовых потоков из Польши, ухудшение конкурентной позиции, неожиданная смена регуляторных и рыночных условий деятельности компании.