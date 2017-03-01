Костин подтвердил информацию о продаже ННК Худайнатова - РБК

ВТБ заинтересован в расширении числа акционеров Независимой нефтегазовой компании (ННК), тем более если они могут привлечь новые деньги, ноу-хау, или рынки, рассказал РБК предправления банка Андрей Костин.

На данный момент компания принадлежит Эдуарду Худайнатову, который считается соратником главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, уточняет РБК. О том, что Худайнатов выставил ННК на продажу, «Ведомости» писали в начале февраля. «Да, мы в курсе. Мы, в принципе, даже в этом заинтересованы», — заявил Костин.

Худайнатов в начале февраля опровергал данную информацию. «Я не могу подтвердить эту информацию», — говорил он. ННК ищет стратегического партнера: у нас много интересных и перспективных проектов, как в up-stream, так и в down-stream, говорил Худайнатов Energy Insider.