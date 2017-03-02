Чистая прибыль «Аэрофлота» в 2016 году составила 38,8 млрд рублей

Группа «Аэрофлот» в 2016 г. получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 38,8 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка компании составила 495,9 млрд руб., что на 19,4% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 32,9% до 78 млрд руб. Пассажиропоток группы за год увеличился на 10,3% до 43,4 млн пассажиров.

«Основными факторами стали рост и развитие бизнеса, нетто-положительный курсовой эффект на выручку и затраты при строгом контроле над операционными расходами, который возможен благодаря высокому уровню цифровизации всех бизнес-процессов, а также эффект операционного рычага, связанный с увеличением занятости пассажирских кресел», – прокомментировал замгендиректора «Аэрофлота» Шамиль Курмашов улучшение показателей.

На заседании совета директоров «Аэрофлота» 2 февраля Курмашов представил доклад «О работе с акционерами и инвесторами», в основу которого легло заказанное консалтинговой компании Ipreo исследование. Наибольшими угрозами для инвестиционной истории четверть акционеров считают возвращение на российский рынок иностранных авиакомпаний и влияние государства.