«Газпром» за январь – февраль нарастил добычу газа на 13,4%

«Газпром» в январе - феврале, по оперативным данным, увеличил добычу газа на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении российского газового холдинга.

«Основные показатели деятельности "Газпрома" в январе - феврале 2017 г. демонстрируют уверенный рост относительно аналогичного периода 2016 г. Так, по оперативным данным, компания нарастила добычу газа на 13,4%, или на 10,5 млрд куб. м в абсолютном выражении. Поставки газа российским потребителям увеличились на 7,7%, что на 4,7 млрд куб. м больше прошлогоднего показателя», - отмечается в сообщении.

По итогам двух месяцев 2017 г. экспорт российского газа в Турцию вырос на 16,6% по сравнению с январем - февралем 2016 г., в Болгарию - на 21,5%, в Сербию - на 29,9%, в Венгрию - на 27,7%, в Австрию - на 91,4%.

«Газпром» в 2016 г. увеличил добычу газа до 419,07 млрд куб. м, экспорт в Европу вырос на 12,5% до 179,3 млрд куб. м.