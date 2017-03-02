Россияне снова будут платить за долгосрочные визы в Таиланд – АТОР

Власти Таиланда с 1 марта исключили Россию из списка стран, граждане которых могли бесплатно оформить однократные туристические визы на срок пребывания более 30 дней. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Власти Таиланда пересмотрели условия программы по стимулированию туризма за счет бесплатного оформления туристических виз. Хотя программа была признана успешной, ее действие было решено сократить», — отметили в ведомстве.

«Согласно новым документам, начиная с 1 марта и по 31 августа включительно визы оформляются бесплатно лишь обладателям паспортов 21 страны и территории. В список входят Андорра, Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан», — уточняет АТОР.

Если гражданин одной из перечисленных стран собирается получить не полноценную туристическую визу, а визу по прибытии, то сбор за ее оформление составит 1000 таиландских батов ($28,6) вместо 2000 ($57,2).

С 1 декабря 2016 г. посольства и консульства Таиланда за границей стали бесплатно оформлять однократные туристические визы, а сбор за визу по прибытии был сокращен вдвое. Программа действовала на протяжении трех месяцев, в начале февраля правительство Таиланда одобрило ее продление еще на полгода.