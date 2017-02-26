Великобритания готовит новые рабочие визы для граждан ЕС после Brexit

Правительство Великобритании собирается до завершения Brexit добиться вступления в силу закона, который предусматривает новые миграционные правила для граждан Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает в воскресенье, 26 февраля, газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

В частности, по данным собеседников издания, речь идет о введении рабочих виз, направленных на ограничение потока трудовых мигрантов в Великобританию. Предполагается, что вновь прибывающие не получат никаких социальных льгот, а рабочая виза будет выдаваться сроком не более чем на пять лет, отмечает ТАСС. При этом эти меры не будут распространяться на граждан стран ЕС, которые уже работают в стране.

С поручением разработать комплекс мер по этому вопросу обратилась к правительству премьер-министр Тереза Мэй. Для этого правительство собирается создать отдельное ведомство, которое займется анализом потребностей основных секторов британской экономики. Как ожидается, консультативный документ, который содержит предложения по рабочим визам, будет представлен властям летом текущего года.

Публикация нового законопроекта намечена на начало следующего года и, как рассчитывает правительство, он вступит в силу до того, как Великобритания покинет ЕС. Мэй планирует инициировать процесс Brexit около 15 марта. Тогда же она намерена объявить, что все европейцы, живущие в Великобритании на этот момент, сохранят свой статус, если ЕС согласится предоставить такие же гарантии британцам, проживающим в континентальной Европе, пишет «РИА Новости».