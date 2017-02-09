Нижняя палата британского парламента приняла закон о начале Brexit

Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении акт, одобряющий приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза, сообщает BBC. «За» правительственный законопроект проголосовало 494 депутата, «против» – 122.

Акт о «брексите» также должен получить одобрение палаты лордов, но проблем с этим не предвидится. Ожидается, что акт будет полностью одобрен британским парламентом до намеченного на начало марта саммита ЕС. После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получит право официально начать процесс выхода страны из Евросоюза.

Законопроект был внесен в парламент после решения британского Верховного суда, постановившего, что для запуска переговоров о выходе из ЕС правительству необходимо согласие законодателей.