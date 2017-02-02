Палата общин провела в первом чтении законопроект о Brexit

Палата общин британского парламента в первом чтении одобрила законопроект, который разрешит премьер-министру Терезе Мэй инициировать выход страны из Евросоюза по статье 50 Лиссабонского договора. Как сообщает ВВС, за это проголосовали 498 депутатов. Против были 114 – в основном представители Шотландской национальной партии, либерал-демократы, 47 лейбористов и консерватор Кен Кларк. Во втором чтении поправки будут рассмотрены на следующей неделе, депутаты обсудят их в подробностях. Первому чтению предшествовали два дня дебатов.

В июне 2016 г. на референдуме за выход королевства из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, за сохранение членства в Евросоюзе высказались 48,1%. После этого ушел в отставку противник Brexit премьер-министр Дэвид Кэмерон, его сменила бывший руководитель МВД Тереза Мэй. Недавно Верховный суд не разрешил правительству запустить Brexit без одобрения парламента. Мэй установила крайний срок для введения в действие 50-й статьи Лиссабонского договора о выходе из ЕС и для начала переговоров об условиях выхода на 31 марта.

Министр иностранных дел Борис Джонсон, до референдума агитировавший за Brexit, комментируя голосование в парламенте, написал в Facebook: Мы выходим из европейских договоренностей, но не покидаем Европу.