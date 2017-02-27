Египет объявил о подорожании визы на $35 с 1 июля

Министерство иностранных дел Египта объявило об увеличении визового сбора для иностранных граждан при въезде в страну. Стоимость визовых сборов увеличивается с $25 до $60 с 1 июля 2017 г.

Ранее власти планировали повысить стоимость визовых сборов с 1 марта по инициативе министра внутренних дел Египта. Директива о переносе сроков была получена от премьер-министра Исмаила Шерифа.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает решение о повышении визового сбора «странным». «Это выглядит ничем иным, как попыткой заработать на визах в условиях снижения турпотока. Вместо того чтобы максимально облегчить въезд в страну, теряющую туристов, Египет повышает стоимость виз», - отметила она.

Тюрина считает, что если данное направление будет открыто в ближайшее время для российских туристов, то подорожание виз может быть ощутимо для кошелька. «Ведь $60 - это по нынешнему курсу около 3500 руб. Для семьи из 3-4 человек это получается сумма слишком значительная, поскольку Египет всегда считался бюджетным направлением. Остается надеяться, что после открытия направления власти страны сделают обратный ход, снизив стоимость виз, чтобы поддержать турпоток», - уточнила она.