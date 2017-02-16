78% россиян поддержали визовый режим с Белоруссией

России не нужно пускать посторонних без виз и давать скидку на газ, считают опрошенные ВЦИОМом

78% россиян поддерживают возвращение визового режима с Белоруссией после отмены страной виз для граждан 80 стран, 56% против скидок на нефть и газ союзным государствам даже в обмен на поддержку с их стороны, показал опрос ВЦИОМ.

«С учетом информации о долге белорусской стороны перед "Газпромом" (на начало января – около $340 млн) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%», – говорится в сообщении.

Отметим, что ответ на вопрос о реакции на изменение Белоруссией визового режима, с которым согласились 78% опрошенных, был сформулирован так: «Нужно отменить безвизовый режим с Белоруссией. Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы».

«Дружба дружбой, а табачок – врозь» – популярная поговорка лучше всего отражает суть позиции, которую занимает большинство россиян по отношению к ближайшим соседям и партнерам», – прокомментировал результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов. Он обратил внимание, что за строгость к партнерам выступают представители старшего поколения, заставшего «дружбу народов», в то время как молодежь более лояльна.

Россияне, впрочем, продолжают воспринимать Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Доли негативных оценок невелики: конкурент (4%), противник (3%).

Всероссийский опрос проведен 8–9 февраля 2017 г. методом телефонного интервью на выборке из 1200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении «безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» 80 стран на пять дней. Въезд без визы возможен только через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска. Действие указа распространяется на 39 стран Европы, включая все страны ЕС, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. В феврале ЕС снял санкции с Лукашенко и ряда белорусских чиновников.

Москва выразила обеспокоенность тем, что туристы из третьих стран смогут беспрепятственно въезжать из Белоруссии в Россию, а ФСБ установила пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Кремль не рассматривает вопрос введения визового режима с Белоруссией, сказал сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.