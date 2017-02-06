ФСБ объяснила, зачем нужна пограничная зона на границе с Белоруссией

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России объяснили, для чего устанавливается пограничная зона вдоль российско-белорусской границы. По мнению российского ведомства, данная зона не ограничивает для граждан возможности пересечения границы, передает ТАСС.

«Документы не противоречат нормам международных договоров Российской Федерации с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств», - отметили в ФСБ. Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу России.

В ФСБ отметили, что пограничная зона необходима для выявления и пресечения незаконной миграции, поставок наркотиков, а также незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей.

Пограничные зоны на российско-белорусском участке появятся вдоль границы в Смоленской, Псковской и Брянской областях.