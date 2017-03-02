«Аэрофлот» готов направить на дивиденды за 2016 год более 50% прибыли

Аэрофлот» готов направить на дивиденды более 50% от чистой прибыли за 2016 г. при соответствующей директиве государства как главного акционера компании, заявил замгендиректора компании по коммерции и финансам Шамиль Курмашов в четверг, 2 марта.

Ранее в четверг сообщалось, что по итогам 2016 г. «Аэрофлот» получил рекордную консолидированную чистую прибыль - 38,8 млрд руб. (против убытка в 6,5 млрд руб. в 2015 г.), выручка компании выросла на 19,4% до 495,88 млрд руб.

Согласно текущей дивидендной политике «Аэрофлота», целевой уровень выплат составляет 25% от чистой прибыли группы по МСФО. Но в прошлом году гендиректор компании Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что «Аэрофлот» готов выплатить 50% при соответствующей директиве правительства.

Совет директоров перевозчика должен утвердить рекомендацию годовому собранию акционеров по выплате дивидендов в мае.