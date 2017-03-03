Foxconn начала строительство завода для выпуска дисплеев в Китае за $8,8 млрд

Тайваньская компания Foxconn Technology Group начала строительство завода в китайском городе Гуанчжоу.

Инвестиции в первую фазу проекта запланированы в объеме 61 млрд юаней ($8,8 млрд), сообщает агентство «Синьхуа».

Строительство планируется завершить в июне 2019 г. Территория комплекса составляет около 1,5 кв. км.

На предприятии, в частности, будут выпускаться дисплеи с разрешением экрана 8K, устройства с технологией Smart-TV и электронные доски. Продукция нового завода будет основана на новейших технологиях, доставшихся компании от приобретенной ранее японской корпорации Sharp.

Ежегодная стоимость производимой на предприятии продукции, как ожидается, может достигнуть 92 млрд юаней.

Foxconn является крупнейшим в мире производителем электроники по контрактам и поставщиком американской Apple.