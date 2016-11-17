Apple может перенести производство iPhone в США – СМИ

Американская компания Apple изучает возможность переноса производственных мощностей по выпуску iPhone в США, передает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

По информации источников, Apple в июне 2017 г. предложит компаниям (Foxconn и Pegatron), осуществляющим сборку iPhone, рассмотреть возможность переноса производства.

По данным СМИ, перенос производства устройств вдвое увеличит их себестоимость. На заводах Foxconn каждый год производят не менее 200 млн iPhone различной модификации.

Официально Apple, Foxconn и Pegatron не комментируют ситуацию.