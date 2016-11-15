Apple Pay стал доступен пользователям карт Visa в России

Платежи через Apple Pay стали доступны держателям Visa Альфа-банка и «Тинькофф банка», следует из материалов, размещенных на российском сайте Apple. Представители банков и Visa это подтвердили. Дальнейшие планы сотрудничества с банками и другими платежными системами Apple не раскрывает. Расширение круга банков-партнеров и платежных систем происходит по мере их технической готовности, утверждает источник, близкий к одной из них.

До сих пор Apple Pay в России была доступна только пользователям карт MasterCard. В начале октября 2016 г. пользоваться ею смогли держатели MasterCard, выпущенных Сбербанком, а в начале ноября – клиенты еще восьми банков, включая «Тинькофф» и Альфа-банк, а также «Яндекс.Денег».

На Visa в 2015 г. приходилось 44,7% всех выпущенных в России платежных карт, на MasterCard – 49,4%, следует из отчета Национальной системы платежных карт (НСПК). По данным ЦБ, на конец первого полугодия 2016 г. в России было выпущено 249 млн платежных карт. Сами платежные системы не раскрывают количество выпущенных в России карт.

Доля Visa в портфеле «Тинькофф банка» ниже доли MasterCard, утверждает его представитель Дарья Ермолина.

О запуске Apple Pay в CША корпорация объявила осенью 2014 г. Сервис позволяет владельцам смартфонов Apple (сейчас это iPhone 6 и более поздние модели – 6s, SE, 7), а также планшетов iPad Pro и умных часов Apple Watch оплачивать товар и услуги со своих устройств с помощью технологии бесконтактных платежей (NFC). При этом деньги снимаются с их банковских карт, привязанных к приложению. Вице-президент Apple по Apple Pay Дженнифер Бейли ранее рассказывала «Ведомостям» о десятках миллионов подписчиков платежного сервиса по всему миру. По данным Apple, в июне 2016 г. их количество год к году выросло на 450%.

По оценке, которую ранее приводил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, в российских сотовых сетях сейчас зарегистрировано 62–63 млн смартфонов. iPhone 6, 6s, SE и 7 – до 5 млн, говорил он. По оценке сотрудника одного из операторов, на начало октября 2016 г. на сетях сотовой «большой тройки» насчитывалось 3,5–5 млн таких аппаратов.

Данные о количестве пользователей своей платежной системы в России Apple не раскрывает. Apple Pay очень востребован – первая тысяча пользователей подключилась к ней всего за полчаса , а транзакционный оборот уже составляет несколько миллионов долларов, передала «Ведомостям» директор по продуктам и проектам электронного бизнеса Альфа-банка Татьяна Ярмола.

Альфа-банк дополнил сервис – если клиент потерял карту, он может заблокировать саму карту и пользоваться оплатой с мобильного телефона, это особенно актуально путешественникам, например, говорит она.

За первые две недели к Apple Pay подключилось почти 53 000 пользователей MasterCard, общая сумма транзакций превысила 145 млн руб. – средняя сумма транзакции в пересчете на одного пользователя составила 2774 руб., рассказывает Ермолина.

По состоянию на 13 октября более 125 000 карт клиентов Сбербанка было прикреплено к Apple Pay, а оборот платежного сервиса составил более 120 млн руб., сообщал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

Бесконтактные платежи становятся все более популярными в России – по данным платежной системы, количество транзакций по картам Visa payWave увеличилось в 4,5 раза за последний год, рассказывает ее представитель. 84% россиян знают о бесконтактных платежных картах, а 38% пользуются ими, говорит он, ссылаясь на данные исследования Visa.

29 сентября 2016 г. свою платежную систему в России запустил основной конкурент Apple – Samsung. В начале ноября его представитель говорил, что еженедельно количество операций через Samsung Pay растет на 10%, а количество уникальных пользователей – на 15%.

Производители смартфонов, продвигающие собственные платежные системы, могут рассчитывать на комиссии банков за проведение операций, отмечает директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. Но сейчас такие системы решают в первую очередь маркетинговые задачи – например, наклейки на кассовых терминалах, принимающих платежи со смартфонов того или иного бренда, можно рассматривать, как средство его продвижения, рассуждает он. Вендор пока не планирует выводить на рынок собственную платежную систему, он ожидает появления универсального платежного решения Google для Android, говорил Ладыгин «Ведомостям» ранее.