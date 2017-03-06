Багдад: «Лукойл» готов снизить нефтедобычу в Ираке на 20 000 баррелей

«Лукойл» готов снизить нефтедобычу в Ираке на 20 000 баррелей, заявил министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби в кулуарах энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне. «Интерфакс» напоминает, что Ирак поддержал соглашение о снижении нефтедобычи в первом полугодии 2017 г., его квота – 210 000 барр./сутки. Министр сослался на письмо российской компании.

«Лукойл» в Ираке добывает нефть на месторождении «Западная Курна – 2» – втором по величине в мире с извлекаемыми запасами нефти около 14 млрд баррелей. У российской компании в проекте 75%, у иракской государственной North Oil Company – 25%. Изначально предполагалось, что на «полку» в 1,2 млн барр./сутки месторождение выйдет в 2017 г., однако в июне прошлого года было объявлено, что достижение этого уровня отложено до 2022 г., напоминает «Интерфакс». В середине 2015 г. добыча на «Западной Курне – 2» вышла на первую «полку» – 400 000 барр./сутки, что составляет около 20 млн т в год.

По словам министра Джабара Али аль-Ляиби, Ирак в феврале почти на 100% выполнил квоту по снижению нефтедобычи в рамках договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК. «К середине февраля мы почти достигли сокращения в 210 000 барр./сутки», – сказал он.