Лоукостер «Победа» обучит сотрудников самообороне – гендиректор

Лоукостер «Победа» намерен обучить сотрудников, обслуживающих пассажиров в аэропортах и офисах, самбо и дзюдо, рассказал гендиректор авиаперевозчика Андрей Калмыков. Ранее компания планировала нанять частные охранные предприятия (ЧОПы) для охраны сотрудников, что могло увеличить стоимость билетов как минимум на 2%.

Такая мера понадобилась перевозчику после участившихся случаев нападения на сотрудников компании в аэропортах.

«Мы нашли более выгодный вариант (чем ЧОПы), будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты», – сообщил Калмыков.

В феврале опоздавший на рейс из «Внуково» пассажир избил представителя «Победы» в ее офисе, он требовал вернуть деньги за билет, получив отказ, набросился на сотрудника. Это далеко не единственный случай агрессивного поведения пассажиров: участники группового нападения на представителя компании в сентябре 2016 г. во «Внуково» до сих пор не привлечены к ответственности, несмотря на подтверждающие атаку видеоматериалы. Тогда 10 человек, опоздавших на рейс в Краснодар, ворвались в офис лоукостера во «Внуково» и требовали задержать вылет самолета. Они громили офисную технику, угрожали расправой, а затем и учинили расправу, избив сотрудника «Победы».