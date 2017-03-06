На подмосковной фабрике «Смена» забьют 200 000 птиц из-за птичьего гриппа

В связи со вспышкой птичьего гриппа на предприятии «Смена» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья будут забиты более 200 000 кур. Это агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Забой уже начался. Специальная комиссия рассматривает возможность введения защитных мер в регионе для предотвращения распространения инфекции.

На момент подтверждения диагноза на предприятии содержалось 200 000 голов птицы, в том числе 150 000 взрослых птиц, пало 6000 голов молодняка и 500 голов взрослой птицы, сообщает сайт Россельхознадзора.

Предварительная причина падежа птицы была установлена 1 марта ГУВ МО «Московская областная ветеринарная лаборатория». Диагноз уточнила проверка в ФГБУ «ВНИИЗЖ»: «В результате исследований, проведенных методом ОТ-ПЦР, в пробе внутренних органов птицы выявлен генетический материал вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип H5». Проводятся дальнейшие молекулярно-генетические и вирусологические исследования.