Молдавия запретила ввоз мяса птицы из России из-за птичьего гриппа

Молдавия запретила ввоз мяса птицы из России и еще трех стран из-за возможного распространения птичьего гриппа, передает ТАСС. Об этом заявил директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) республики Всеволод Стамати. По его словам, запрет также коснулся Германии, Польши и Украины.

«Всемирная организация по охране здоровья животных выявила геном вируса гриппа птиц в Румынии, на Украине, в России, Словении, Словакии, Германии, Польше, Чехии, Македонии, Сербии, Черногории и Болгарии. Мы находимся в зоне риска и поэтому приняли решение запретить ввоз мяса птиц из некоторых указанных государств», - уточнил Стамати.

По его словам, на данный момент в странах, из которых в Молдавию поставляют мясо и яйца, зафиксирован 21 очаг птичьего гриппа. Стамати также сказал, что запрет будет действовать до тех пор, пока остается угроза распространения.