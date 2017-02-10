Россельхознадзор запретил поставки птицы из ряда регионов Румынии, Швеции и Хорватии

С 10 февраля Россельхознадзор вводит запрет на ввоз живой птицы и инкубационных яиц из отдельных регионов Румынии, Швеции и Хорватии из-за высокопатогенного гриппа птиц. Ограничение касается румынских регионов Жудов, Илфов, Бакэу,Тупча, Нямц, Констанца, Галац, Прахова, шведских Сканера и Стокгольма и хорватской Загребачки.

Ранее Россельхознадзор сообщил о намерении ограничить ввоз в Россию европейского куриного и индюшиного инкубационного яйца, а также мяса птицы – из-за эпидемии птичьего гриппа в Европе.